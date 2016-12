Forex, dollaro cede lievemente su euro in Usa, minimo seduta su yen

NEW YORK, 11 aprile (Reuters) - Perde leggermente slancio il biglietto verde nei confronti dei cross principali in apertura di seduta sulla piazza Usa dopo la pubblicazione degli ultimi numeri macro su sussidi settimanali di disoccupazione e prezzi alle importazioni di marzo. Superata brevemente la soglia di 1,31, il cross dell'euro/dollaro arriva sugli schermi Reuters a una punta intraday di 1,3138 per poi ripiegare. La resistenza chiave è a 1,3160/65, il cui superamento accentuerebbe l'impostazione al rialzo. Ripiega intanto fino a quasi mezzo punto percentuale rispetto alla chiusura precedente il cambio del dollaro/yen, scivolando al minimo di seduta di 99,15. In vista della riunione informale dei ministri delle Finanze europei che si apre domani in Irlanda, il presidente dell'Eurogruppo Jeronen Dijsselbloem si dice fiducioso sulla possibilità di arrivare a un accorso sulla propoga di sette anni per il rimborso degli aiuti finanziari internazionali da concedere a Irlanda e Portogallo. ORE 15,18 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3091/94 1,3068 DOLLARO/YEN 99,32/33 99,77 EURO/YEN 130,09/10 130,41 EURO/STERLINA 0,8512/15 0,8524 ORO SPOT 1.558,64/86 1.558,14/9,36 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia