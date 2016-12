Forex, dollaro amplia calo su euro dopo dati lavoro Usa

NEW YORK, 5 aprile (Reuters) - Dollaro in marcato calo nei confronti dell'euro, complici i deludenti dati sul mercato del lavoro americano. Nel mese di marzo gli occupati non agricoli sono aumentati solo di 88.000 unità, numero di gran di lunga inferiore alle attese che prevedevano una crescita di 200.000 unità . Subito dopo la pubblicazione del dato, l'euro ha toccato il picco della seduta nei confronti del dollaro a 1,3026, per poi assestarsi in area 1,2990, in rialzo dello 0,4%. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2990/9,94 1,2935 DOLLARO/YEN 96,39/6,40 96,33 EURO/YEN 125,22/5,26 124,61 EURO/STERLINA 0,8493/4,97 0,8491 ORO SPOT 1.563,66/3,75 1.552,71/3,93 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia