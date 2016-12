Forex, euro lima guadagni, pesa outlook macro, primi dubbi su Cipro

LONDRA, 25 marzo (Reuters) - L'euro muove in rialzo nei confronti del dollaro ma si allontana dai massimi di seduta segnati dopo il via libera dell'Eurogruppo all'accordo che consentirà a Cipro di evitare il collasso del suo sistema finanziario. L'emergere dei primi dubbi riguardo l'intesa, i timori di un ulteriore indebolimento dell'economia della zona euro, l'incertezza politica in Italia e la prospettiva di un nuovo taglio del costo del denaro da parte della Banca centrale europea, spiegano gli analisti, sono fattori destinati a pesare sulla valuta unica. Intorno alle 10,30 l'euro, dopo aver toccato un picco intraday a 1,3050 dollari, passa di mano a 1,3005 dollari, in lieve rialzo rispetto alla precedente chiusura a 1,2983. La valuta unica riduce i guadagni anche nei confronti dello yen e passa di mano a 123,24 da 122,72 dell'ultima chiusura, dopo aver segnato un massimo di seduta a 123,95. Il piano di salvataggio di Cipro, approvato dall'Eurogruppo dei ministri delle Finanze nella notte, prevede la chiusura controllata di Popular Bank of Cyprus, meglio nota come Laiki, e il trasferimento dei suoi depositi sotto i 100.000 euro in Bank of Cyprus, che diventerà una sorta di 'good bank'. Sull'accordo, con cui Cipro si garantirà il versamento di 10 miliardi di euro, e che inizialmente aveva spinto decisamente al rialzo l'euro, cominciano ad emergere i primi dubbi degli analisti. "Un'intesa per evitare il default era attesa. Ma questa costituisce un precedente pericoloso per la zona euro", sottolinea Peter Kinsella, strategist valutario di Commerzbank, che si aspetta un indebolimento dell'euro sul dollaro. "E' molto preoccupante che stia prendendo forma l'espropriazione dei capitali del sistema privato. Aumenta il rischio di un 'bank run' e quando succederà la prossima volta è improbabile che le misure di contentimento della Banca centrale possano funzionare", avverte l'analista. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3003/05 1,2983 DOLLARO/YEN 94,75/77 94,50 EURO/YEN 123,22/24 122,72 EURO/STERLINA 0,8541/44 0,8522 ORO SPOT 1.607,95/8,95 1.614,11/3,60 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia