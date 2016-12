Forex, euro risente di dati che indicano recessione più marcata

LONDRA, 14 febbraio (Reuters) - L'euro ha ceduto terreno dopo che i dati macro hanno delineato un quadro più fosco delle attese relativamente all'economia della zona euro, ricordando agli investitori che l'area sta ancora lottando per superare la crisi del debito. Le tre principali economie della zone euro, Germania, Francia e Italia, hanno infatti registrato per il quarto trimestre 2012 una variazione del Pil peggiore delle attese, secondo i dati preliminari . "Le cifre sul Pil sono state più deboli delle attese sebbene non drammatiche, se andando avanti i dati continueranno a indebolirsi e non rifletteranno il miglioramento delle ocndizioni finanziari, potremmo vedere una risposta della Bce in termini di politica monetaria" dice Paul Robson, currency strategist a RBS. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3381/83 1,3453 DOLLARO/YEN 93,48/52 93,37 EURO/YEN 125,06/12 125,61 EURO/STERLINA 0,8616/20 0,8655 ORO SPOT 1.644,19/45,41 1.642,36/3,13 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia