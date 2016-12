Forex, euro risale su dlr, resta vulnerabile a retorica guerra valute

NEW YORK, 11 febbraio (Reuters) - L'euro rimbalza dai minimi da due settimane segnati sul dollaro nella notte grazie ad acquisti in ottica speculativa, ma resta vulnerabile alla fase di incertezzza politica di alcuni periferici e al crescente disappunto che alcuni leader europei manifestano nei confronti del recente apprezzamento del cambio. Dopo essere sceso in Asia fino a 1,3325 dollari in Asia, livello più basso da due settimane, l'euro è rimbalzato fino 1,3412 grazie ad acquisti sui minimi e prima delle 15,00 resta in moderato rialzo a 1,3385 dollari da 1,3362 della chiusura . Alcuni strategist sostengono che la divisa europea possa ritracciare nuovamente in attesa della riunione dell'Eurogruppo in programma nel pomeriggio e del vertice G20 finanziario in agenda venerdì e sabato, dove verrà affrontato il tema della svalutazione competitiva che sta creando non poche tensioni tra le principali economie mondiali. I Paesi del G7 stanno intanto considerando di emettere una dichiarazione questa settimana, in cui verrà riaffermato il loro impegno affinché i tassi di cambio sia definiti dal mercato, per cercare di placare l'infiammarsi delle polemiche sulla cosidetta 'guerra di valute'. Intanto, anche stamane il ministro delle Finanze francese Pierre Moscovici ha ribadito che i Paesi della zona euro devono ricercare una maggiore cooperazione sulla politica dei tassi di cambio e che i ministri finanziari affronteranno questa tema all'Eurogruppo. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3384/86 1,3362 DOLLARO/YEN 92,23/26 92,65 EURO/YEN 124,75/79 123,90 EURO/STERLINA 0,8530/34 0,8453 ORO SPOT 1.650,09/51,31 1.666,89/8,11 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia