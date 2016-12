Forex, euro muove in calo su dlr e yen su cautela Draghi

NEW YORK, 7 febbraio (Reuters) - Dopo i guadagni messi a segno questa mattina, l'euro si muove in calo nei confronti del dollaro, appesantito dalle parole del presidente della Banca centrale europea Mario Draghi. Nella conferenza stampa successiva al meeting di politica monetaria, che ha deciso una conferma del costo del denaro al minimo storico dello 0,75%, il numero uno di Francoforte ha ribadito che la ripresa si manifesterà nel corso del 2013 ma che ci sono rischi al ribasso per la crescita. Poco prima delle 15,00, l'euro, salito in mattinata fino a 1,3577, l'euro cede lo 0,2% a 1,3488 dollari. L'euro ritraccia anche nei confronti dello valuta nipponica e cede lo 0,34% a 126,13. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3473/70 1,3520 DOLLARO/YEN 93,54/53 93,63 EURO/YEN 126,00/02 126,60 EURO/STERLINA 0,8577/80 0,8630 ORO SPOT 1.677,11/77,88 1.677,11/7,88 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia