Forex, euro in rialzo su dlr e yen, focus su meeting Bce

LONDRA, 7 febbraio (Reuters) - L'euro muove in rialzo nei confronti di dollaro e yen nelle contrattazioni europee, spinto da acquisti da parte di investitori sovrani asiatici, ma la maggior parte degli operatori evita puntate aggressive a favore della valuta unica in attesa del consiglio di politica monetaria dalla Banca centrale europea. Da Francoforte gli analisti non si aspettano manovre sul costo del denaro, che dovrebbe rimanere al minimo storico dello 0,75%. Il mercato però presterà molta attenzione ad eventuali commenti del presidente Mario Draghi riguardo l'impatto negativo del recente apprezzamento della valuta unica. Sebbene le chance che ciò avvenga siano limitate, qualsiasi accenno di disappunto rispetto all'attuale livello di cambio, potrebbe spingere l'euro verso il basso. D'altra parte, se Draghi dovesse dichiararsi non preoccupato del recente apprezzamento della valuta unica, questo potrebbe far salire ulteriormente l'euro. Intorno alle 10,30 la valuta unica, che venerdì scorso aveva toccato il picco da 15 mesi sul biglietto verde salendo fino 1,3711, passa di mano a 1,3563 dollari, in rialzo dello 0,32% dell'ultima chiusura. L'euro guadagna terreno anche sullo yen, e scambia a 127,22 (+0,43%), riavvicinandosi al massimo da 34 mesi segnato mercoledì, quando si era apprezzato fino 127,71 yen. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3566/70 1,3520 DOLLARO/YEN 93,79/81 93,63 EURO/YEN 127,22/29 126,60 EURO/STERLINA 0,8655/56 0,8630 ORO SPOT 1.676,06/06,83 1.677,11/7,88