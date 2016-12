Forex, euro resta su minimi 2 settimane vs dlr dopo commenti Draghi

TOKYO, 8 febbraio (Reuters) - L'euro si conferma sui minimi da due settimane contro dollaro in scia alle parole di ieri del presidente della Bce Mario Draghi che, nella conferenza stampa seguita alla decisione sui tassi, non ha nascosto qualche preoccupazione per gli effetti del recente apprezzamento della valuta unica sull'economia della zona euro.

Draghi ha precisato che i tassi di cambio non rientrano tra i target di politica monetaria della Bce, ma ha aggiunto che i cambi sono importanti per la crescita e la stabilità dei prezzi e che Francoforte vuole capire se l'apprezzamento dell'euro sarà sostenuto e andrà a modificare le sue valutazioni di rischio.

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,3400 in linea con l'1,3396 dell'ultima chiusura. Ieri il cambio era scivolato fino al minimo di 1,3371.

In frazionale recupero, invece, lo yen dai minimi da ben 33 mesi toccati in settimana sia sull'euro sia sul dollaro. Un movimento che non impedisce comunque alla divisa giapponese di chiudere la settima settimana consecutiva in deprezzamento sul dollaro, appesantita dalla speculazione su nuove misure di stimolo monetario in Giappone.