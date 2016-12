Forex, euro forte su dati economici zona euro e Usa, yen in calo

NEW YORK, 1 febbraio (Reuters) - L'euro si conferma alquanto brillante nel corso della seduta odierna, sui massimi da 14 mesi sul dollaro e da ben 33 mesi sullo yen, sostenuto dalle buone indicazioni giunte in mattinata dai dati economici europei. I dati occupazionali Usa del primo pomeriggio hanno confermato la tendenza alla propensione al rischio del mercato che sta favorendo in questa fase la valuta unica: i posti di lavoro negli Stati Uniti sono cresciuti un po' meno delle attese in gennaio, ma contemporaneamente c'è anche stata una revisione migliorativa dai numeri dei due mesi precedenti. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta in prossimità del massimo intraday di 1,3674, toccato in mattinata a seguito della pubblicazione dei Pmi manifatturieri della zona euro, che sembrano confermare l'uscita dell'economia dell'area dalla fase più critica della crisi. Il Pmi manifatturiero della zona euro è salito, nella lettura finale di gennaio, ai massimi da 11 mesi e migliorano anche gli indicatori relativi a Germania e Italia ; unico dato in controtendenza quello francese, con un appesantimento del passo di contrazione del settore. Sempre in apprezzamento l'euro/yen anche se leggermente sotto il picco di 126,14 di questa mattina, mentre il dollaro ha assottigliato i margini di guadagno sullo yen a seguito dei dati sul mercato del lavoro americano. Sullo sfondo, a pesare sullo yen, restano le aspettative per nuovi ed aggressivi interventi di stimolo monetario da parte della Banca del Giappone, pressata con insistenza su questo fronte dal nuovo governo del premier Shinzo Abe. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3657/59 1,3578 DOLLARO/YEN 92,03/06 91,72 EURO/YEN 125,70/73 124,49 EURO/STERLINA 0,8633/35 0,8563 ORO SPOT 1.671,16/1,93 1.662,99/4,21 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia