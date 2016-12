Forex, euro frena sul dlr dopo massimi venerdì, cambio sotto 1,36

LONDRA, 4 febbraio (Reuters) - Euro in frenata questa mattina, dopo essere salito nella seduta di venerdì ai massimi da fine 2011 sul dollaro, grazie all'ottimismo innescato dai buoni dati economici usciti nel corso della stessa giornata, ovvero i Pmi europei e quelli su mercato del lavoro e settore manifatturiero Usa. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta non lontano dal minimo intraday di 1,3584, oltre una figura sotto il picco di 1,3710 di venerdì. Nonostante la frenata odierna, la valuta unica resta in apprezzamento di circa il 3% sul biglietto verde da inizio anno. Secondo gli operatori gli sviluppi dello scandalo corruzione in Spagna - che coinvolge il premier Mariano Rajoy e il Partito popolare - e del caso Mps in Italia potrebbero causare un parziale raffreddamento dell'ottimismo sull'euro. Ma, si fa notare, il miglioramento delle prospettive economiche per la zona euro, recentemente alimentato anche dalla Bce, dovrebbe rimanere il principale elemento di mercato, a sostegno della valuta unica. A tale proposito si attende il meeting Bce di giovedì prossimo in cui, secondo alcuni, il presidente Mario Draghi potrebbe fare un tentativo per ammorbidire la recente forza dell'euro, anche se gli eventuali effetti saranno probabilmente solo temporanei. Si esaurisce invece il tentativo di recupero dello yen sul dollaro, già peraltro assai timido e dettato prevalentemente da qualche riposizionamento tecnico. La divisa giapponese resta vulnerabile alle aspettative di nuovi e aggressivi interventi espansivi della Bank of Japan che, a tale riguardo, continua ad essere oggetto delle continue pressioni del governo di Tokyo. Il cambio dollaro/yen risale infatti al nuovo massimo da due anni e mezzo di 93,13 dopo essere scivolato nelle ore notturne fino al minimo di giornata di 92,47. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3597/99 1,3640 DOLLARO/YEN 93,08/09 92,72 EURO/YEN 126,52/59 126,75 EURO/STERLINA 0,8640/46 0,8691 ORO SPOT 1.664,76/5,73 1.666,54/7,76 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia