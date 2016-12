Forex, euro stabile vicino a massimo 14 mesi, yen in calo

SINGAPORE, 30 gennaio (Reuters) - L'euro si è mantenuto stabile attorno ai massimi dei 14 mesi e in vista della soglia di resistenza di 1,35 dollari, stimolato dai segnali di ripresa dell'economia e da un ottimismo relativo alle banche che sembrano indicare che il peggio della crisi sia ormai passato.

"Credo che ci sia la possibilità di un balzo al rialzo dell'euro" dice Sim Moh Siong di Bank of Singapore, aggiungendo che una rottura della soglia di 1,35 dollari potrebbe aprire la strada al raggiungimento di 1,39 dollari.

Yen in calo contro euro e dollaro in attesa di una politica ancora più accomodante da parte dei nuovi vertici della BoJ che dovrebbero insediarsi in aprile.