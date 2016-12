Forex, euro mantiene forza contro dlr, resistenza vista a 1,35

LONDRA, 28 gennaio (Reuters) - La moneta unica si mantiene forte, pur essendo leggermente ridiscesa dal massimo di 11 mesi contro il dollaro toccato venerdì scorso a 1,3480, con gli esperti che individuano un primo livello di resistenza del cambio a 1,35 dollari. Lo yen si mantiene invece debole, non lontano dal minimo di due anni e mezzo contro la valuta Usa, in attesa di misure di allentamento monetario da parte della Banca del Giappone. L'euro è sostenuto da diversi fattori: i sempre più incoraggianti segnali di ripresa dell'economia come i recenti dati macroeconomici tedeschi; la percezione che la politica monetaria della Bce sia meno accomodante di quella della Federal Reserve; le cifre che mostrano che le banche europee stanno ripagando più di quanto atteso dei prestiti ricevuti dalla Bce durante la fase più critica della crisi del debito . ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3435/37 1,3463 DOLLARO/YEN 90,61/65 90,89 EURO/YEN 121,76/82 122,36 EURO/STERLINA 0,8537/38 0,8515 ORO SPOT 1.657,96/8,76 1.658,49/9,71 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia