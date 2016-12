Forex, dollaro consolida su yen, in recupero su euro

NEW YORK, 9 gennaio (Reuters) - Si conferma la risalita del biglietto verde nei confronti dello yen in apertura di seduta sulla piazza Usa, dove il dollaro recupera leggermente terreno anche rispetto all'euro. L'elemento che più risalta sul mercato dei cambi resta comunque la marcata pressione ribassista sullo yen, oggetto di realizzi in vista di possibili ulteriori mosse espansive da parte di Banca del Giappone. In occasione della prossima riunione in calendario per il 21 e 22 gennaio, hanno rivelato fonti vicine all'istituto centrale, la banca potrebbe varare un incremento del programma di sottoscrizione di asset - attualmente pari a 101.000 miliardi di yen - e adottare per l'inflazione nipponica un target di 2%, raddoppiando l'obiettivo rispetto a quello in vigore oggi. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3049/51 1,3080 DOLLARO/YEN 87,51/54 87,03 EURO/YEN 114,19/25 113,82 EURO/STERLINA 0,8155/58 0,8146 ORO SPOT 1.661,80/2,80 1.658,60/9,40 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia