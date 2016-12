Forex,euro in lieve rialzo su dollaro, sostegno da commenti Giappone

LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - L'euro apre le contrattazioni europee confermando i livelli della seduta precedente, in leggero rialzo sul dollaro e in calo sullo yen. A sostenere l'euro e a risollevarlo dai minimi della seduta precedente è stata la notizia della partecipazione del Giappone alle emissioni del fondo di salvataggio Esm per aiutare la zona euro a stabilizzare la situazione finanziaria. Il ministro delle finanze Taro Aso, parlando ai giornalisti, ha detto che l'Esm ha in programma di emettere un bond più tardi oggi - il primo da quando il fondo è stato lanciato nello scorso ottobre - e che il Giappone ne acquisterà una parte, attingendo alle riserve estere. L'euro ha recuperato velocemente, anche se non è ancora ben chiaro l'impatto sul forex di questa decisione, secondo i dealer. L'euro è salito fino a 115,25 contro yen dopo la notizia, per poi stabilizzarsi in area 114,60 yen, comunque sopra il livello di 114,50 yen che rappresenta il minimo di seduta. Il 2 gennaio scorso aveva toccato un massimo di 18 mesi a 115,995 yen. La moneta unica è riuscita a portarsi in territorio positivo contro il dollaro, in area 1,3130 dollari sopra il minimo di tre settimane toccato venerdì a 1,2998 dollari. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3130/32 1,3115 DOLLARO/YEN 87,40/43 87,77 EURO/YEN 114,72/75 115,13 EURO/STERLINA 0,8158/60 0,8138 ORO SPOT 1.651,00/1,80 1.646,64/7,86 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia