Forex, dollaro a massimi di 29 mesi contro yen, attesa dati Usa

"Fattori negativi per lo yen sono prevalenti - deterioramento economico, debolezza esterna, conflitti geopolitici con i principali partner commerciali, fuga di capitale fisico e umano, crescente pressione sulla BoJ" dice Steven Englander, strategist di Citigroup in una nota.

Sono oggi attese le cifre sull'occupazione Usa in dicembre, con stime di un aumento degli impieghi di 150.000 unità contro quello di 146.000 registrato in novembre. Ieri il rapporto Adp, redatto in collaborazione con Moody's Analytics, ha mostrato per il settore privato Usa la creazione di 215.000 posti di lavoro, ben sopra le attese, limitate a 133.000.