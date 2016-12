Forex, euro in calo su dlr e yen dopo rally ieri

LONDRA, 3 gennaio (Reuters) - L'euro scivola nei confronti delle principali controparti dopo il rally di ieri, conseguente all'approvazione dell'accordo che ha evitato agli Usa di precipitare nel baratro fiscale, spingendo gli investitori a scommettere sugli asset percepiti come più rischiosi. Smaltita l'euforia per il provvedimento che ha cacciato lo spettro del 'fiscal cliff', gli investitori si concentrano ora sulle nuove battaglie sul bilancio che si combatteranno a Washington nelle prossime settimane. I repubblicani, infatti, che detengono la maggioranza alla Camera, ritengono che il pacchetto di misure che ha evitato il 'fiscal cliff', fortemente voluto dall'amministrazione Obama, non riduca abbastanza il deficit e promettono di utilizzare il confronto sul tetto all'indebitamento per spuntare maggiori tagli alla spesa pubblica.. Dopo essere salito ieri fino a 1,33 sul dollaro, massimo da due settimane, poco dopo le 10,00 l'euro passa di mano a 1,3166 da 1,3184 della precedente chiusura. La valuta unica corregge al ribasso anche nei confronti dello yen e tratta a 114,73 da 115,15 del finale di seduta newyorchese, lasciando sul terreno lo 0,4%, dopo essere salita ieri fino a 115,995 yen, massimo da 18 mesi. La divisa nipponica recupera frazionalmente le perdite anche nei confronti del dollaro, ma per gli analisti è destinato a rimanere vulnerabile a cause delle aspettative del varo di nuove misure di stimolo da parte della Banca centrale giapponese. Il biglietto verde cede lo 0,26% a 87,12 yen dopo essere salito ieri fino a 87,36 yen, massimo da 29 mesi. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3164/66 1,3184 DOLLARO/YEN 87,12/15 87,34 EURO/YEN 114,70/73 115,15 EURO/STERLINA 0,8109/12 0,8121 ORO SPOT 1.684,40/5,21 1.686,14/8715 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia