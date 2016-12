Forex, dollaro e yen in calo dopo accordo fiscale Usa, euro saldo

NEW YORK, 2 gennaio (Reuters) - Il dollaro vacilla e lo yen tocca il minimo dei diciotto mesi contro l'euro dopo dopo che i parlamentari Usa hanno votato la legge che permette di evitare il 'fiscal cliff', stimolando l'appetito degli investitori per gli asset a rischio. "Chiaramente i mercati sono più orientati al rischio stamane dopo che si è evitato il peggio col 'fiscal cliff'" ha detto Adam Cole, strategist a RBC Capital Markets. "Questo ha reso più deboli dollaro e yen e sarà difficile combattere questa tendenza nel breve termine". La moneta unica ha toccato il massimo da luglio 2011 contro la moneta giapponese a 115,99 yen e si è spinta fino a 1,3299 dollari. La Camera Usa, a maggioranza repubblicana, ha approvato l'accordo che consente a Washington di evitare il 'fiscal cliff', risparmiando così ai cittadini Usa quella coincidenza di massiccio rialzo delle tasse e tagli alle spese che avrebbe messo l'economia del paese a rischio recessione nel 2013. Il 31 dicembre il Senato aveva già dato il suo via libera all'accordo. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3253/56 1,3204 DOLLARO/YEN 87,10/12 86,67 EURO/YEN 115,42/44 114,46 EURO/STERLINA 0,8129/31 0,8121 ORO SPOT 1.687,20/7,95 1.674,54/5,76 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia