Forex, euro a massimi contro yen, appetito rischio dopo accordo Usa

LONDRA, 2 gennaio (Reuters) - L'euro è salito ai massimi dei 18 mesi contro la valuta giapponese, a 115,99 yen, dopo che i parlamentari Usa hanno votato la legge che permette di evitare il 'fiscal cliff', stimolando l'appetito degli investitori per gli asset a rischio. "Direi che c'è ancora un certo margine per la debolezza dello yen" dice Sim Moh Siong, strategist di Bank of Singapore, precisando però che resta da risolvere la questione del tetto del debito. La moneta unica è salita anche contro il dollaro, valuta tradizionalmente considerata 'rifugio', fino a sfiorare la soglia di 1,33 dollari. La Camera Usa, a maggioranza repubblicana, ha approvato l'accordo che consente a Washington di evitare il 'fiscal cliff', risparmiando così ai cittadini Usa quella coincidenza di massiccio rialzo delle tasse e tagli alle spese che avrebbe messo l'economia del paese a rischio recessione nel 2013. Il 31 dicembre il Senato aveva già dato il suo via libera all'accordo. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3255/57 1,3204 DOLLARO/YEN 87,08/13 86,67 EURO/YEN 115,41/43 114,46 EURO/STERLINA 0,8117/19 0,8121 ORO SPOT 1.681,60/2,35 1.674,54/5,76