Forex, euro sale da minimi seduta su dlr, resta cautela prima di Bce

LONDRA, 10 gennaio (Reuters) - Euro in lieve risalita dai minimi di seduta sul dollaro, pur confermandosi sostanzialmente poco brillante oggi, nonostante i dati migliori delle attese sull'export cinese, capaci di dare un tono di ottimismo ai mercati nelle prime ore della giornata. Ma sull'euro incombono prima di tutto le aste italiane (Bot) e spagnole (sul medio-lungo) di questa mattina, che dovrebbero comunque registrare una buona domanda in scia al robusto appetito mostrato dagli investitori per la carta periferica in questo inizio di 2013. Nella mattinata il focus si sposterà sul meeting Bce. Le attese sono decisamente per una conferma dei tassi (0,75% per quello principale e zero per quello sui depositi overnight), grazie anche ai segnali di stabilizzazione mostrati ultimamente dall'economia della zona euro. Ciononostante non mancano sul mercato speculazioni su un nuovo taglio del costo del denaro nel corso del 2013: e proprio su questo punto grande attenzione verrà rivolta alla conferenza stampa del presidente della Bce Mario Draghi, alla ricerca di eventuali parole capaci di orientare le aspettative di mercato. Intanto, a metà mattinata, il cambio euro/dollaro appare sostanzialmente invariato rispetto ai valori di chiusura di ieri, anche se in allontanamento dal minimo della notte di 1,3037. Venerdì scorso il cambio era sceso al minimo da tre settimane di 1,2998. ORE 11,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3068/71 1,3063 DOLLARO/YEN 88,16/17 87,87 EURO/YEN 115,23/26 114,78 EURO/STERLINA 0,8152/55 0,8153 ORO SPOT 1.660,10/0,85 1.657,29/8,51 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia