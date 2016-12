Forex, cautela su euro in attesa indicazioni Draghi in meeting Bce

TOKYO, 10 gennaio (Reuters) - Euro lievemente sotto pressione questa mattina nonostante i buoni dati appena giunti sull'export cinese che tendono a sostenere un certo appetito per il rischio sul mercato e di conseguenza valute come il dollaro australiano.

Ma sul fronte euro domina l'attesa per il meeting Bce di oggi: se nessuna novità è attesa in sede di annunci, gli operatori non escludono che dalla conferenza stampa del presidente Mario Draghi possa emergere qualche indizio su un eventuale taglio del costo del denaro nel corso dell'anno.