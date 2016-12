Forex, euro tiene su dollaro dopo dati Usa sussidi, Fed Chicago

NEW YORK, 27 dicembre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza statunitense la valuta unica europea si mantiene in recupero di circa mezza figura rispetto al dollaro dopo la pubblicazione degli ultimi numeri macro su occupati e settore manifatturiero. Secondo i dati del dipartimento al Lavoro, nella settimana al 22 dicembre scorso le richieste di nuovi sussidi di disoccupazione sono calate a 350.000, ben al di sotto del consensus di 360.000, contro 362.000 rivisti dei sette giorni precedenti. L'indice manifatturiero a cura della Federal Reserve di Chicago mostra a novembre un miglioramento a 93,7 da 92,2 rivisto di ottobre. Forte accelerazione per l'euro contro yen, con una punta fino a 114,07 sugli schermi Reuters. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3275/78 1,3223 DOLLARO/YEN 85,86/90 85,62 EURO/YEN 114,02/09 113,22 EURO/STERLINA 0,8213/15 0,8193 ORO SPOT 1.655,21/55,98 1.659,49/0,71 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia