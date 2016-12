Forex, yen a minimo due anni su dollaro, attese misure espansive

TOKYO/SINGAPORE, 27 dicembre (Reuters) - Yen in caduta fino al minimo da oltre due anni su dollaro e da agosto 2011 su euro nel finale della seduta asiatica, a riflesso delle aspettative che il nuovo esecutivo nipponico guidato dal liberal-democratico Shinzo Abe prema sull'acceleratore per una svalutazione del cambio e ulteriori misure espansive di politica monetaria.

Il cross del dollaro/yen si avvia a chiudere il 2012 con un deprezzamento superiore all'11% - massimo ritracciamento dal 2005 in larga parte avvenuto dopo la nomina di Abe a capo della Ldp a settembre scorso.

E' ufficialmente in carica da ieri il nuovo consiglio dei ministri, il cui premier ha minacciato di rivedere l'articolo di legge che garantisce l'indipendenza della banca centrale in caso questa rifiuti di sottoscrivere un obiettivo di 2% per l'inflazione.