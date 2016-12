Forex, euro resta in calo su dlr, pesa stallo su fiscal cliff Usa

LONDRA, 21 dicembre (Reuters) - Resta sotto pressione l'euro nei confronti del dollaro, a causa dello stallo nella trattativa in Usa tra Parlamento e amministrazione Obama per la soluzione della crisi di bilancio del paese. Nonostante un breve e circoscritto tentativo di recupero - seguito ai dati Usa delle 14,30 che hanno mostrato buoni numeri su spesa per consumi e redditi in novembre - nel primo pomeriggio l'euro non si stacca da quota 1,32 sul dollaro, sempre in vista del minimo intraday di 1,3179. "C'è stato un buon movimento nell'euro e ciò a cui si assiste ora sono alcune prese di profitto, innescate dal disappunto per la discussione sul fiscal cliff" afferma Audrey Childe-Freeman di Bmo Capital Markets. A riportare il pessimismo sul fronte del 'fiscal cliff' è stato il no dei rappresentanti repubblicani alla Camera ad una proposta di mediazione avanzata dallo speaker, e loro compagno di partito, John Boehner. "È stata una cosa improvvisa e inattesa. La gente spera ancora che un accordo possa essere trovato, se non per fine dicembre almeno per gli inizi di gennaio" nota lo strategist di Ubs Beat Siegenthaler. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3200/02 1,3242 DOLLARO/YEN 83,97/98 84,36 EURO/YEN 110,85/87 111,74 EURO/STERLINA 0,8133/37 0,8134 ORO SPOT 1.649,26/50,03 1.647,14/8,36 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia