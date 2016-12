Forex, euro tonico su ottimismo fiscal cliff, visto 1,34 dlr entro anno

NEW YORK, 17 dicembre (Reuters) - L'euro è tonico in apertura del mercato statunitense e resta ai massimi di sette mesi e mezzo contro il dollaro sull'ottimismo per una risoluzione del nodo fiscale Usa e con una forte domanda per asset denominati in euro. Le posizioni dei due schieramenti Usa, democratico e repubblicano, sul delicato accordo per evitare il 'fiscal cliff' sembrano mostrare un avvicinamento dopo l'apertura di Barack Obama, che ha fatto importanti concessioni sul dossier della tassazione sui redditi più elevati. Secondo una fonte vicina alla trattativa, il presidente democratico avrebbe concesso ai repubblicani di mantenere gli attuali sgravi alle imposte su tutte le categorie a eccezione dei redditi uguali o superiori ai 400.000 dollari l'anno . Inoltre il clima in generale più disteso porta gli investitori ad acquistare asset spagnoli e italiani, il che rafforza ulteriormente la valuta europea. Alcuni strategist prevedono che entro la fine dell'anno la moneta unica possa toccare la soglia di 1,34 dollari. L'euro è salito fino a 1,3190 dollari, a un passo da 1,3192, il massimo di sette mesi e mezzo segnato già lunedì, per poi arretrare a 1,3180 dollari. L'indice del dollaro è al contrario ai minimi di due mesi a 79,606. La divisa nipponica riduce le perdite viste ieri, ma resta vicino ai minimi da venti mesi nei confronti del biglietto verde, continuando a scontare le prospettive di un nuovo allentamento della politica monetaria già questa settimana da parte della banca centrale, sollecitata in tal senso dal nuovo governo liberaldemocratico. Salito ieri fino a 84,48 yen, massimo da aprile 2011, il biglietto verde tratta a 83,94 da 83,88 della precendente chiusura. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3185/87 1,3163 DOLLARO/YEN 83,95/96 83,88 EURO/YEN 110,68/73 110,41 EURO/STERLINA 0,8128/29 0,8123 ORO SPOT 1.697,84/8,85 1.697,65/8,45 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia