Forex, yen conferma risalita da minimi sui cross in avvio Europa

LONDRA, 17 dicembre (Reuters) - Esordisce sulla piattaforma europea in lieve recupero dai più recenti minimi sulle principali controparti la valuta nipponica, per la quale gli addetti ai lavori tendono però a prospettare una nuova svalutazione dopo la netta affermazione elettorale Ldp. Il partito liberaldemocratico sollecita infatti ormai da tempo il varo di ulteriori misure espansive da parte di Banca del Giappone, la cui politica monetaria è da anni ormai già ultra-accomodante, e i mercati finanziari tendono a scommettere sull'introduzione di nuovi provvedimenti già con la riunione sui tassi che termina giovedì. Leader Ldp ed ex primo ministro, Shinzo Abe chiede un allentemento monetario "illimitato", un innalzamento degli obiettivi sull'inflazione e un'accelerazione della spesa pubblica per ridare ossigeno a un'economia asfittica. "Il fatto che i liberal-democratici siano riusciti a conquistare due terzi dei voti rafforza enormemente il loro margine di manovra anche sui tassi", spiega lo strategist Morgan Stanley Ian Stannard. "La tendenza all'indebolimento dello yen sarà sostenibile - il dollaro/yen muoverà al rialzo e così farà anche l'euro/yen" aggiunge, precisando che la banca d'investimento Usa proietta il dollaro a 90-92 yen per fine 2013 e l'euro/yen a 113 già entro la fine di quest'anno. ORE 11,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3148/51 1,3188 DOLLARO/YEN 83,79/81 84,31 EURO/YEN 110,13/16 111,18 EURO/STERLINA 0,8119/21 0,8148 ORO SPOT 1.689,30/0,05 1.695,09/6,31