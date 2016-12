Forex, euro sotto massimi odierni su dollaro dopo dati Usa

NEW YORK, 13 dicembre (Reuters) - Si allontana leggermente dai massimi di seduta a 1,31 il cambio dell'euro/dollaro in apertura di seduta sulla piazza newyorkese dopo la pubblicazione degli ultimi numeri macro dagli Usa e l'annuncio congiunto delle banche centrali sul rinnovo degli accordi di swap per i finanziamenti in dollari. Sul fronte dati, le statistiche del dipartimento al Commercio relative a novembre mostrano un incremento delle vendite al dettaglio pari a 0,3% - inferiore al +0,5% delle attese - dopo la flessione di 0,3% a ottobre. Frenano invece di 0,8% - oltre il -0,5% del consensus - i prezzi alla produzione di novembre pubblicati dal dipartimento al Lavoro. Calano infine ben oltre le attese le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, passate al minimo dai sette giorni al 6 ottobre scorso. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3074/76 1,3072 DOLLARO/YEN 83,46/50 83,25 EURO/YEN 109,12/15 108,86 EURO/STERLINA 0,8101/02 0,8094 ORO SPOT 1.693,91/4,25 1.711,55/2,35 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia