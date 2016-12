Forex, euro verso 1,3050 su dollaro sotto pressione in attesa Fed

NEW YORK, 12 dicembre (Reuters) - La debolezza del dollaro su tutto il mercato forex sulle attese per l'esito della Fed stasera, spinge in ulteriore rialzo l'euro sulla piazza statunitense ormai prossimo a 1,3050 contro il dollaro. La moneta unica si distacca dunque con decisione dal minimo di 1,2878 dollari segnato all'inizio della settimana. Il calo del dollaro è significativo soprattutto nei confronti di tutte le valute ad alto rendimento, compresi il dollaro australiano e della Nuova Zelanda. Si conclude stasera il meeting di due giorni del Fomc della Fed, attesa annunciare un nuovo piano di acquisto di bond tra i 40 e i 50 miliardi di dollari al mese, per dare maggior stimolo all'economica. Tuttavia alcuni analisti pensano che l'ammontare possa essere anche superiore e ciò crea pressioni sul biglietto verde. Il dollaro è sceso ai minimi di otto settimane contro il dollaro canadese, ai minimi di nove mesi contro il dollaro neozelandese e ai minimi di tre mesi contro il dollaro australiano. Al contrario il dollaro è forte rispetto allo yen ai massimi di otto mesi, sulla scommessa che la Banca del Giappone possa anch'essa allentare ulteriom,ente la politica monetaria dopo le elezioni di domenica in cui si prevede la vittoria del Partito Liberal Democratico. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3043/45 1,3004 DOLLARO/YEN 82,85/89 82,51 EURO/YEN 108,09/10 107,28 EURO/STERLINA 0,8080/82 0,8069 ORO SPOT 1.717,16/8,70 1.715,10/5,85 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia