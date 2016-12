Forex, dollaro attende responso Fomc Fed, euro resta a 1,30 dollari

TOKYO, 11 dicembre (Reuters) - Il dollaro in Asia è ai minimi di parecchi mesi nei confronti delle valute ad alto rendimento con gli investitori che scommettono sull'annuncio stasera di un nuovo pacchetto di stimolo all'economia Usa da parte della Fed al termini nel meeting del Fomc.

L'euro è poco variato rispetto alla chiusura della vigilia e resta in area 1,30 dollari, raggiunta grazie alla forte spinta ieri dall'indice Zew sull'econioma tedesca, in sorprendente rialzo mentre le attese erano ancora per un calo .