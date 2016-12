Forex, euro recupera verso 1,30 dollari su Zew, atteso Fomc domani

NEW YORK, 11 dicembre (Reuters) - L'euro continua a riguadagnare terreno in apertura del mercato Usa, allontanadosi dal minimo di due settimane segnato ieri e portandosi a un soffio da 1,30 contro il dollaro. A spingere gli acquisti di valuta unica europea è stato stamane l'indice, ben superiore alle attese, dell'istituto Zew di dicembre sulla fiducia delle imprese tedesche. Gli investitori stanno ora alla finestra in attesa della decisione del Fomc Fed domani e dell'evoluzione politica italiana. I dealer dicono che c'è spazio per ulteriore recupero dell'euro, soprattutto se la Fed annuncerà ulteriori mosse di 'quantitive easing' nel breve termine. Lo Zew - che raccoglie le opinioni di analisti e investitori - ha mostrato un balzo a +6,9 punti contro attese di un -12,0 in dicembre da -15,7 di novembre. L'euro è salito a un massimo di seduta di 1,2998 dollari da 1,2964 di prima il dato. La moneta unica è in recupero rispetto al minimo di due settimane toccato ieri a 1,2880 dollari sulla scia delle turbolenze politiche in Italia. Il cambio ha poi trovato un certo sostegno dopo che Monti ha tranquillizato i mercati dicendo che non ci sarà alcun vuoto di decisioni in vista delle elezioni. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2992/93 1,2940 DOLLARO/YEN 82,32/36 82,33 EURO/YEN 106,98/99 106,57 EURO/STERLINA 0,8071/73 0,8051 ORO SPOT 1.712,54/3,76 1.711,59/2,81 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia