Euro sale a massimo seduta contro dollaro a 1,2976 dollari dopo Zew

LONDRA, 11 dicembre (Reuters) - L'euro sulla piazza europea mostra un buon recupero dopo che l'indice Zew sulle condizioni dell'economa tedesca ha mostrato una lettura ben superiore alle attese in dicembre. Lo Zew - che raccoglie le opinioni di analisti e investitori - ha mostrato un balzo a +6,9 punti contro attese di un -12,0 in dicembre da -15,7 di novembre. L'euro la scorsa settimana era stato colpito dal drastico taglio delle stime Bundesbank di crescita del Pil tedesco nel 2013 a +0,4% da +1,6%. L'euro è salito a un massimo di seduta di 1,2976 dollari dopo lo Zew da 1,2964 di prima il dato. La moneta unica è in recupero rispetto al minimo di due settimane toccato ieri a 1,2880 dollari sulla scia delle turbolenze politiche in Italia dopo che Mario Monti ha detto nel week end che intende dare le dimissioni dopo l'approvazione della Legge di stabilità. L'euro ha poi trovato ieri un certo sostegno dopo che Monti ha tranquillizato i mercati dicendo che non ci sarà alcun vuoto di decisioni in vista delle elezioni. "Non c'è dubbio che le dimissioni di Monti hanno creato preoccupazione, ma non sembra che Berlusconi abbia un forte sostegno pubblico" dice Katsunori Kitakura, di Sumitomo Mitsui Trust Bank. L'altro grosso tema è relativo alla decisione del Fomc della Fed che inizia oggi il suo meeting e che domani potrebbe annunciare un nuovo pacchetto di stimolo. Molti economisti ritengono che possa annunciare un nuovo acquisto mensile di bond da 45 miliardi di dollari, mentre altri pensano ad ammontari molto più consistenti. Se così fosse il dollaro potrebbe subire pressioni al ribasso. ORE 11,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2969/73 1,2940 DOLLARO/YEN 82,48/50 82,33 EURO/YEN 106,95/00 106,57 EURO/STERLINA 0,8064/66 0,8051 ORO SPOT 1.709,54/0,76 1.711,59/2,81