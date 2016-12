Forex, euro in calo su dollaro dopo dati Buba, su yen dopo terremoto

LONDRA, 6 dicembre (Reuters) - L'euro apre le contrattazioni europee in calo sia contro dollaro, sia su yen. Quest'ultimo ha visto un rialzo anche contro dollaro per un'ondata di acquisti rifugio dopo la notizia del terremoto lungo la costa orientale del Giappone, con conseguente tsunami . L'euro è sceso fino a un minimo di seduta di 106,21 yen per poi recuperare in area 106,50 comunque in calo di 0,25% dalla chiusura ieri. Contro dollaro l'euro è sceso ai minimi di seduta di 1,2918 dollari, il minimo di nove giorni, dopo che la Bundesbank ha tagliato vistosamente le sue stime per l'economia tedesca nel 2013 a 0,4% da 1,6%, il giorno dopo le dichiarazioni di Draghi che ha detto di vedere una timida, graduale ripresa nella zona euro solo alla fine del prossimo anno. Draghi ha anche detto ieri - dopo la decisione del board di lasciare i tassi di riferimento invariatui - che si è discusso di portare il tasso dei depositi o/n sotto lo zero. L'attenzione ora è per il dato sugli occupati non agricoli Usa di novembre dopo che l'attività Usa è stata colpita in novembre dall'uragano Sandy. Dopo che il dato sul settore privato monitorato da Adp ha mostrato un rialzo oltre le attese, quello di oggi è previsto mostrare una crescita di 93.000 occupati dopo i +171.000 di ottobre. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2939/42 1,2967 DOLLARO/YEN 82,38/42 82,39 EURO/YEN 106,59/64 106,83 EURO/STERLINA 0,8067/71 0,8078 ORO SPOT 1.697.96/98,73 1.698,62/9,66 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia