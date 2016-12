Forex,euro mantiene rialzo su dlr dopo Pmi, vicino a max 1 mese e 1/2

LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - L'euro prosegue in rialzo sul dollaro dopo la pubblicazione degli indici Pmi sull'attività economica del blocco della valuta unica, che hanno segnalato un lieve allentamento del passo di contrazione nel mese di novembre . Salito fino a 1,3126 dollari, massimo da un mese e mezzo, nei primissimi scambi sulle piazze europee, grazie al supporto fornito dai passi avanti compiuti da Grecia e Spagna nell'affrontare la crisi debitoria, intorno alle 10,10 l'euro è in rialzo dello 0,15% a 1,3112 dollari. Sul biglietto verde pesa, peraltro, l'aspettativa che la Federal Reserve annunci un nuovo programma di acquisto bond che rimpiazzi il piano Operation Twist, in scadenza a fine mese, in occasione del meeeting dell'11 e del 12 dicembre. La prospettiva di un'adozione di una politica monetaria ancora più espansiva dopo le elezioni politiche del 16 dicembre da parte della Banca centrale giapponese favorisce la discesa dello yen, che si tiene vicino ai minimi da 7 mesi e mezzo sull'euro, cedendo lo 0,5% a 107,80, e s'indebolisce anche nei condronti del dollaro, che guadagna lo 0,4% e sale a 82,20 yen. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3112/14 1,3093 DOLLARO/YEN 82,20/25 81,89 EURO/YEN 107,80/85 107,22 EURO/STERLINA 0,8140,42 0,8131 ORO SPOT 1.705,24/06,46 1.696,74/7,96 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia