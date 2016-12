Forex, euro tocca nuovo massimo sei settimane su dollaro

NEW YORK, 3 dicembre (Reuters) - Nuovo massimo delle ultime sei settimane per la valuta unica europea contro dollaro, che tocca sugli schermi Reuters una punta a 1,3073. L'accelerazione dell'euro sui cross procede di pari passo a quella delle borse e alla vistosa caduta dei futures sui governativi tedeschi dopo la formalizzazione della richiesta dell'aiuto Ue per le banche da parte di Madrid. I fondi comunitari, 39,5 miliardi su massimi 100 messi a disposizione, verranno versati intorno al 12 dicembre e serviranno alla necessaria ricapitalizzazione degli istituti di credito. L'Eurogruppo di questo pomeriggio a Bruxelles dovrà a propria volta approvare formalmente l'accordo. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3055/57 1,2986 DOLLARO/YEN 82,21/24 82,35 EURO/YEN 107,34/37 107,08 EURO/STERLINA 0,8116,18 0,8105 ORO SPOT 1.716,91/17,68 1.714,89/6,11 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia