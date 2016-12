Forex, euro tiene posizioni in attesa Bce, risale da minimi seduta

LONDRA, 6 dicembre (Reuters) - In lieve risalita dai minimi della mattinata l'euro, capace comunque di tenere le posizioni di forza raggiunte ieri, in attesa del meeting odierno di politica monetaria della Bce. Prima di qualche presa di profitto nelle ultime ore, la valuta unica era salita ieri ai massimi da sette settimane sul dollaro e da sette mesi e mezzo sullo yen. Mentre per oggi non è prevista alcuna novità da Francoforte - in particolare sul fronte tassi - gli operatori cercheranno di cogliere indicazioni su eventuali magrini di discesa del costo del denaro nei prossimi mesi, sia dalla conferenza stampa del presidente Mario Draghi sia dalla revisione delle stime economiche dell'istituto, che dovrebbero confermare un quadro piuttosto grigio per la zona euro nel 2013. A metà mattinata l'euro/dollaro - salito ieri fino a 1,3127, il livello più alto da metà novembre - tratta sotto quota 1,31 anche se in allontanamento dal minimo di seduta di 1,3040. Più contenuti i movimenti sul cambio euro/yen, in risalita dal minimo di 107,42 dopo il picco di 107,88 di ieri. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3073/77 1,3066 DOLLARO/YEN 82,45/47 82,46 EURO/YEN 107,77/80 107,75 EURO/STERLINA 0,8116/18 0,8117 ORO SPOT 1.692.30/93,05 1.693,41/4,57 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia