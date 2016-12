Forex, euro in risalita su ottimismo accordo Grecia, yen pesante

Alle 8,00 italiane il cambio euro/dollaro tratta in area 1,2845 da 1,2828 dell'ultima chiusura, in ulteriore distanziamento dal minimo da due mesi di 1,2661 toccato la settimana scorsa e a cui il cambio era tornata ad avvicinarsi ieri mattina, in scia alla delusione per il mancato raggiungimento dell'accordo sulla Grecia a Bruxelles nelle ore precedenti.