Forex,euro/dlr stabile in Asia a minimo due mesi, occhi Grecia, Usa

SINGAPORE/SIDNEY, 6 novembre (Reuters) - L'euro sul finale della seduta asiatica si mantiene stabile, poco sopra il minimo di due mesi contro il dollaro, appesantito dalle preoccupazioni per il voto parlamentare greco sulle misure di austerità e incerto in attesa del risultato elettorale Usa.

Il Parlamento greco deciderà domani se approvare o respingere il pacchetto di misure indicate dal governo comprendenti taglio dei costi e aumento delle tasse per un ammontare di 13,5 miliardi entro il 2016, passaggio cruciale per sbloccare i 13,5 miliardi di aiuti dal Fmi e dalla Ue.