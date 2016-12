Forex, indice dollaro vicino a massimo due mesi in chiusura Asia

TOKYO, 5 novembre (Reuters) - Sul finale della seduta asiatica si mantiene a ridosso del massimo degli ultimi due mesi l'indice del dollaro contro le principali controparti ponderate in base al commercio.

A monte dell'impostazione rialzista del biglietto verde ancora la lettura migliore delle attese del dato di venerdì sugli occupati mensili di ottobre, che dipinge un quadro di fondamentali in miglioramento per la prima economia mondiale. Si è spinto al record da quattro mesi il cambio del dollaro contro yen e da cinque settimane quello contro euro. Pesa però sui corsi della valuta l'incertezza a ridosso del voto di domani per la Casa Bianca.