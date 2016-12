Forex, euro in lieve calo su dlr e yen, occhi a sviluppi in Spagna

TOKYO, 25 settembre (Reuters) - Sul finire della seduta asiatica l'euro è in lieve calo, dopo che sembrava volersi riprendere dal minimo segnato ieri di oltre una settimana sulla scia dei deboli dati della Germania e per i timori legate all'evoluzione della situazione debitoria in Spagna.

Lo yen è in rialzo contro il dollaro e contro l'euro e alcuni dealer si aspettano altre pressioni al rialzo questa settimana per via del rimpatri della valuta giapponese in vista della chiusura delle semestrali.