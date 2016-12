Forex, euro rinnova minimi due anni su dollaro in Asia

TOKYO, 1 giugno (Reuters) - Nuovo minimo degli ultimi due anni per il cross dell'euro/dollaro negli scambi finali sulla piattaforma asiatica. Gli operatori non escludono un ulteriore deprezzamento della valuta unica europea nel corso delle prossime settimane a riflesso di crescenti timori che Madrid possa aver bisogno del sostegno finanziario internazionale per rafforzare il sistema bancario e correggere il deficit eccessivo.