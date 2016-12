Forex, euro a un passo da minimo 21 mesi su timori Grecia

TOKYO, 23 maggio (Reuters) - E' sotto pressione l'euro in Asia, al punto di trovarsi a un passo da un minimo di 21 mesi contro dollaro, sui timori che la Grecia possa uscire dalla zona euro.

Ad accelerare la discesa sono state le dichiarazioni a Dow Jones dell'ex primo ministro Luca Papademos secondo cui la Grecia non ha altre chance se non quelle di aderire al terribile piano di austerità oppure uscire dalla zona euro, un rischio quest'ultimo - ha detto - che potrebbe non materializzarsi, ma è reale.