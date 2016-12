Forex, euro tenta recupero da minimo da 4 mesi, occhi a Grecia

"Al momento credo che l'eventualità dell'uscita della Grecia dall'euro sia uno scenario di rischio più che lo scenario principale. Ma bisogna vedere se la Grecia vuole restare o no" dice Daisuke Karakama, economista a Mizuho Corporate Bank. L'Eurogruppo ieri ha escluso l'ipotesi di una esclusione della Grecia dall'euro - ha detto il suo presidente Juncker definendo tale ipotesi con "senza senso e propaganda" accennando anche alla possibilità di allungare i tempi per il rispetto degli impegni da parte della Grecia  In Grecia i leader politici restano ancorati alle loro posizioni in vista di un altro round di colloqui previsto per domani, rendendo più complicata l'ipotesi di un compromesso last-minute che consentirebbe di evitare nuove elezioni e allontanare il rischio default.