Forex, euro tocca minimo da 4 mesi su timori Grecia

L'euro è scivolato fino a 1,2978 dollari, il minimo dallo scroso 23 gennaio e intorno alle 8,00 passa di mano a 1,2884, in linea con l'ultima chiusura. Euro poco variato su yen a 103,06 da 103,02 dell'ultima chiusura, dopo un tonfo a 102,95 nelle prime battute in Asia. Il dollaro, infine, tiene le posizioni sulla valuta nipponica, in area 79,96.