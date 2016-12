Forex, euro risale da minimima operatori pessimisti su vertice Ue

LONDRA, 9 dicembre (Reuters) - Euro in risalita dai minimi di inizio mattinata sul dollaro in una seduta che appare dominata, anche sul mercato valutario, da una certa disillusione sulla possibilità che il summit europeo in corso possa produrre il tanto atteso piano anti crisi - ampio e condiviso da tutti i paesi Ue - anche se il mercato continua a rivolgere lo sguardo a Bruxelles dove proseguono le trattative.

L'accordo raggiunto nelle ultime ore, per la convergenza fiscale dei soli paesi dell'area euro, non sembra infatti sufficiente agli occhi del mercato per poter intravedere una soluzione in tempi brevi alla crisi finanziaria e debitoria.

"Il summit è ancora in corso ma al momento l'esito è negativo per l'euro" spiega Marcus Hettinger di Credit Suisse. "Il mercato vuole una soluzione rapida che è impossibile.... i paesi stanno riducendo i loro deficit, cosa negativa per la crescita nel medio-termine, e questo è un processo che richiede tempo".

A metà mattinata l'euro/dollaro tratta sopra quota 1,33, grazie anche alle indicazioni su una Bce che oggi è tornata comprare debito italiano sul mercato. Il cambio era sceso fino a 1,3280, poco sopra i minimi di fine novembre.

Secondo gli operatori a limitare la flessione dell'euro c'è il rimpatrio verso la zona euro di alcuni flussi di capitale in vista della fine dell'anno e il fatto che molti investitori, compresi gli hedge fund, abbiano già chiuso i bilanci, il che limita per ora la costruzione di nuove posizioni corte sulla valuta unica.

ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3342/43 1,3342 DOLLARO/YEN 77,74/76 77,65 EURO/YEN 103,71/76 103,64 EURO/STERLINA 0,8523/27 0,8536 ORO SPOT 1.710,01/11,13 1.707,79/9,51

