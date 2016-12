Forex, euro torna in negativo dopo balzo post dati tedeschi

LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - L'euro è in calo in apertura delle contrattazioni statunitensi per la terza seduta di fila sulla possibilita che S&P's riduca il rating di 15 paesi della zona euro se i loro leader non riusciranno ad agire con decisione per risolvere i problemi di debito della regione al vertice di venerdì.

Oggi S&P's ha aggiunto che, come conseguenza della possibile riduzione del rating anche di paesi attualmente di tripla A, anche il rating del fondo di salvataggio Efsf potrebbe essere abbassato di uno o due notch.

Nella tarda mattinata l'euro aveva invece visto un recupero fino al massimo di seduta di 1,3428 dollari dopo i dati sugli ordini industriale tedeschi che hanno mostrato a sorpresa un netto recupero.

Ma le dichiazioni successive di S&P's hanno di nuovo fatto tornare la moneta unica in territorio negativo.

ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3370/72 1,3389 DOLLARO/YEN 77,73/77 77,76 EURO/YEN 103,92/95 104,11 EURO/STERLINA 0,8568/69 0,8561 ORO SPOT 1.709,20/9,90 1.721,49/3,10

