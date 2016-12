Forex, euro poco variato su dollaro dopo S&P's, occhi summit Ue

LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - L'euro è poco variato sul dollaro in apertura delle contrattazioni europee. Il mercato guarda con cautela all'annuncio da parte di Standard & Poor's di ridurre i rating di 15 paesi della zona euro se i loro leader non riusciranno ad agire con decisione per risolvere i problemi di debito della regione al vertice di questa settimana.

L'avvertimento senza precedenti che coinvolge anche Germania, Francia e Italia è venuto dopo l'iniziativa franco-tedesca, che sarà discussa al vertice europeo di venerdì, di imporre una disciplina di bilancio nell'area dell'euro attraverso modifiche del trattato. [ID: nN1E7B41IQ].

L'attenzione del mercato è quindi spostata soprattutto al Summit europeo del 9 dicembre.

Ulteriori pressioni sono venute dalla decisione della Reserve Bank of Australia di tagliare i tassi di 25 punti base lasciando la porta aperta per un ulteriore allentamento.

La Banca centrale del Giappone ha fornito dollari in un'operazione di mercato, per la prima volta dopo l'accordo ccordinato tra le maggiori banche centrali volto a dare alle banche commerciali un più facile accesso ai finanzimanti in dollari nell'attuale situazione di crisi per la zona euro. . La Boj ha offerto 25 milioni di dollari a un settimana, un ammontare 5 volte superiore a quello offerto dalla stessa banca in quattro operazioni condotte nell'ultimo mese.

Inizia oggi, con la tappa tedesca, il tour europeo del segretario al Tesoro Usa che lo porterà a incontrare i principali leader della zona euro. A Francoforte Geithner incontra Draghi e Weidmann. Punto chiave il ruolo della Bce nel fronteggiare la crisi del debito della zona euro. A Berlino incontrerà Schauble.

ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3362/64 1,3389 DOLLARO/YEN 77,74/79 77,76 EURO/YEN 103,90/92 104,11 EURO/STERLINA 0,8552/54 0,8561 ORO SPOT 1.716,95/7,85 1.721,49/3,10

