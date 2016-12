Forex, euro continua calo per mancanza sviluppi su crisi euro

LONDRA, 24 novembre (Reuters) - L'euro in apertura delle contrattazioni europee accentua il calo sia contro dollaro sia contro yen, scendendo in entrambi i casi ai minimi di sette settimane. I dealer vedono la possibilità di nuovi cali per via della mancanza di sviluppi in ambito europeo per cercare di risolvere la crisi di debito.

Il mercato forex ha anche reagito negativamente alla notizia che il rendimento sui titoli italiani a 2 anni è salito al massimo dall'introduzione dell'euro di 7,70%.

La moneta unica ha perso l'1,5% questa settimana contro il dollaro, con pressioni che si sono accentuate dopo la scarsa domanda degli investitori per l'asta tedesca questa settimana. Poco prima delle 10 italiane l'euro/dollaro tratta a 1,3260/61 in calo dello 0,6%, dopo un minimo segnato a 1,3258 dollari, da 1,3345 della chiusura di ieri.

Ieri l'incontro tra Angela Merkel, Nichola Sarkozy e Mario Monti a Strasburgo non ha portato, come era nelle speranze dei mercati, alcuna apertura da parte della Germania allo sviluppo del piano degli euro bond. Invece la Bce, secondo fonti Reuters, starebbe studiando la possibilità di fornire liquidtità anche a 2-3 anni.

L'euro è sceso a un minimo di sette mesi anche contro yen a 102,70 yen.

ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3258/59 1,3345 DOLLARO/YEN 77,43/51 77,08 EURO/YEN 102,68/74 102,89 EURO/STERLINA 0,8589/93 0,8610 ORO SPOT 1.672,80/3,60 1.694,35/5,35

