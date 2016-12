Forex, euro in calo su dlr ma sopra minimi su incertezze debito

NEW YORK, 16 novembre (Reuters) - L'euro si conferma in flessione anche se sopra i livelli della mattinata, quando la valuta unica era scivolata ai minimi da un mese sia sul dollaro sia sullo yen.

A pesare sull'euro, negli ultimi minuti, a favore del biglietto verde, anche il dato delle 14,30 sui prezzi al consumo negli Usa, con l'indice cpi di ottobre sceso dello 0,1% e salito invece dello 0,1% a livello 'core'.

L'intervento della Bce nel corso della mattinata con acquisti di bond italiani ha contribuito a dare una boccata d'ossigeno anche all'euro, peraltro appesantito dalle dichiarazioni dell'AD di Unicredit Federico Ghizzoni, che in un'intervista al Corriere ha dichiarato che oggi a Francoforte, in occasione di un meeting Bce con le principali banche europee, avrebbe richiesto un'estensione della possibilità d'accesso alla liquidità della banca centrale per gli istituti italiani, attraverso l'allargamento della tipologia dei collaterali accettati.

"Gli acquisti di bond della Bce sul mercato sono stati decisamente l'elemento di sostegno dell'euro" spiega lo strategist di Credit Agricole Cib Adam Myers. "Ma gli operatori cominciano a chiedersi quanto ancora la Bce potrà continuare a comprare".

L'euro/dollaro galleggia nel primo pomeriggio poco sotto la soglia di 1,35 sul dollaro, dopo una discesa ad inizio mattinata al minimo di 1,3430 e la successiva risalita fino a 1,3558.

La volatilità odierna dell'euro si inserisce in un contesto di forte nervosismo dei mercati per la situazione del debito in Europa.

Da una parte, nonostante l'iter sostanzialmente rapido di formazione del governo Monti, sembra ormai svanito quell'effetto ottimismo osservato nei giorni scorsi, legato all'attesa di una fase politica in Italia caratterizzata da incisive misure di riforma. Solo gli interventi della Bce sono infatti riusciti a riportare oggi, peraltro brevemente, il rendimento del decennale italiano sotto la soglia da molti giudicata critica del 7%.

Dall'altra parte, con uno spread Francia-Germania che anche oggi resta in area 190 punti base, di fatto sui massimi dall'introduzione dell'euro, si addensano i timori di escalation del contagio finanziario, dalla periferia al nucleo dell'unione monetaria.

ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3477/78 1,3536 DOLLARO/YEN 76,94/97 77,03 EURO/YEN 103,74/79 104,28 EURO/STERLINA 0,8541/42 0,8555 ORO SPOT 1.769,75/70,90 1.781,00/2,20

