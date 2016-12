Forex, euro in frenata, atteso primo test su Monti con asta Btp

LONDRA, 14 novembre (Reuters) - Euro in frenata nel corso della mattinata in attesa dell'asta odierna di Btp quinquennali italiani che darà un'indicazione di quanto il mercato crede nella capacità di un possibile governo Monti di realizzare le riforme strutturali promesse dall'Italia all'Europa.

La sequenza degli avvenimenti - approvazione della legge di stabilità, dimissioni del premier Silvio Berlusconi e incarico conferito a Mario Monti - ha sostenuto l'euro sopra quota 1,38 sul dollaro nel corso del fine settimana.

Nelle ultime ore tuttavia il cambio è scivolato sui minimi di seduta, in area 1,37, in scia ad una maggiore cautela dettata dalla necessità degli operatori di capire se la recente svolta politica in Italia sarà in grado di riportare una dose più stabile di fiducia sui mercati, a fronte di una crisi del debito europeo la cui gravità resta intatta.

"Ci siamo allontanati dal baratro giovedì e venerdì e le notizie dall'Italia vanno appunto nella stessa direzione. Il fatto che ci possa essere questo governo tecnico è positivo, nel senso che ci sarà una maggiore spinta verso quelle misure necessarie di austerità" spiega Simon Derrick di Bank of New York Mellon.

Parallelamente all'incarico affidato a Monti in Italia, ad Atene muove i primi passi il nuovo governo di unità nazionale guidato dall'ex numero due della Bce Lucas Papademos.

"Dopo un po' di consolidamento avremo un euro che testerà nuovamente un rialzo, penso che si potrà guardare a quota 1,3850 in un futuro non troppo distante" aggiunge Derrik.

ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3700/02 1,3807 DOLLARO/YEN 76,86/91 77,19 EURO/YEN 105,32/37 106,58 EURO/STERLINA 0,8600/02 0,8581 ORO SPOT 1.780,10/0,90 1.787.32/9,04

