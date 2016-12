Forex, dlr/yen in rialzo dopo intervento,euro/dlr pesante

LONDRA, 31 ottobre (Reuters) - Resta sostenuto il dollaro contro lo yen, nei pressi del massimo di tre mesi, dopo che le autorità giapponesi sono intervenute sui mercati dei cambi per vendere uno yen che aveva toccato nuovi massimi storici.

L'euro è anch'esso in rialzo sullo yen dopo gli interventi (+1,8%), mentre contro il dollaro è sotto pressione, in calo di oltre l'1%, in un contesto in cui i titoli di stato dei paesi periferici della zona euro sono nuovamente al ribasso.

Il biglietto verde, già sotto pressione sulle ipotesi di ulteriori misure di allentamento dalla Fed, è salito nella notte di oltre il 3% fino a 78,99 yen in pochi minuti, massimo dal 5 agosto, dopo che aveva toccato un minimo storico a 75,31 yen.

Alcuni dealer dicono che le autorità giapponesi vorrebbero spingere lo yen fino a 80,25 per dollari, lo stesso livello che la moneta nipponica aveva toccato dopo il loro ultimo intervento lo scorso agosto. Analisti tecnici vedono una resistenza a 79,83 yen. Attorno alle 11 italiane è stornato dai massimi ma mantiene un riaozo del 2,9%.

Il ministro delle Finanze giapponese Jun Azumi ha confermato di essere intervenuto unilateralmente sul mercato. Non ha fatto riferimenti all'ammontare dell'operazione, ma i dealer dicono che è stato "abbastanza consistente". Ha invece detto che continuerà a intervenire fino a raggiungere risultati soddisfacenti.

Attenzione questa settimana per i meeting di Bce, Fed e G20.

ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3993/97 1,4147 DOLLARO/YEN 77,89/7,93 75,73 EURO/YEN 109,04/9,07 107,15 EURO/STERLINA 0,8736/41 0,8771 ORO SPOT 1.714,89/16,45 1.739,44/40,89 (Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129504, Reuters messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net) Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia