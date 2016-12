Forex, euro in lieve rialzo, debole il dollaro su yen e franco

LONDRA, 26 ottobre (Reuters) - Euro in lieve rialzo sopra 1,39 dollari, all'inizio della mattinata europea, in un clima di cautela in vista del vertice Ue che si terrà oggi e che dovrebbe dare una risposta coordinata e complessiva alla crisi del debito della regione.

La moneta unica tratta comunque in calo dai massimi da sei settimane toccati ieri a 1,3959 dollari sui timori di una delusione per l'esito del summit. Intorno alle 10 l'euro eur= tratta a 1,3931 dollari, in rialzo dello 0,2%. Il nervosismo legato all'appuntamento europeo renderà probabilmente la seduta, dicono i trader, piuttosto volatile.

A condizionare i mercati valutari è la debolezza del dollaro sulle attese di nuove misure di stimolo all'economia da parte della Federal Reserve.

Si indebolisce ancora cambio dollaro-yen , in calo dello 0,2% a 75,90 yen dopo il minimo record di 75,73 yen toccato nella seduta asiatica, tenendo vive le aspettative di un intervento delle istitutzioni giapponesi.

La moneta Usa ha intanto toccato un minimo da sei settimane anche contro il franco svizzero a 0,87593 franchi.

ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3930/34 1,3907 DOLLARO/YEN 75,89/94 76,07 EURO/YEN 105,74/78 105,80 EURO/STERLINA 0,8705/07 0,8690 ORO SPOT 1.713,39/15,00 1.700,65/01,65

